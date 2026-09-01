Fetiţa de 10 ani, spulberată de o maşină în Alexandria, sub ochii asistentei maternale, a murit la Spitalul Marie Curie din Capitală, după o săptămână în care medicii au încercat să-i salveze viaţa. Fata fusese transferată în Bucureşti în stare extrem de gravă, era deja în moarte cerebrală şi a fost menţinută în viaţă cu ajutorul aparatelor.

Este clar că dosarul procurorilor din Alexandria se va schimba după decesul fetiței și dacă până acum era cercetată infracțiunea de vătămare corporală din culpă, de acum se va investiga infracțiunea de ucidere din culpă și asta va aduce o pedeapsă mai mare.

Persoana care va fi găsită vinovată pentru moartea fetiței de doar 10 ani ar putea risca o pedeapsă de până la 7 ani de detenție.

Poate fi vorba despre o culpă comună

Putem vorbi de o culpă comună, asta doar în funcție de rezultatul cercetărilor care se fac. În primul rând, dacă ne raportăm la șofer, la acesta este foarte importantă expertiza tehnică auto, care va determina exact viteza cu care acesta circula.

Articolul continuă după reclamă

În cazul asistentei maternale, procurorul trebuie să stabilească dacă putem vorbi despre o neglijență, având în vedere că femeia a fost cea care a traversat prima stradă într-un loc nepermis și apoi a fost urmată de fetiță.

Copila a murit sâmbătă spre duminică dimineața la spitalul Marie Curie din Capitală.