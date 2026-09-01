Arest la domiciliu pentru adolescentul din Suceava care a lovit mortal un copil de 5 ani. Tatăl său, reținut

Un adolescent de 15 ani şi tatăl acestuia au fost reţinuţi de către poliţişti, în urma accidentului petrecut pe 17 august, soldat cu decesul unui copil de 5 ani, în Vadu Moldovei, localitate din Suceava. Au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava, potrivit Agerpres.

Copil de 5 ani din Suceava, ucis de un adolescent - Arhivă site

Potrivit acestora, adolescentul reţinut a condus motocicleta care a lovit copilul de cinci ani.

"După aproape două săptămâni de anchetă, investigaţii, expertize şi administrare de material probator, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Fălticeni au dispus măsuri ferme şi fără un precedent recent atât faţă de minorul care a condus o motocicletă şi a accident mortal un copil de numai 5 ani, dar şi faţă de tatăl şoferului", au precizat oficialii IPJ Suceava.

Poliţiştii au stabilit că adolescentul de 15 ani nu posedă permis de conducere, iar motocicleta era neînmatriculată. De asemenea, oamenii legii au stabilit că adolescentul a condus motocicleta pe contrasens pe o stradă cu sens unic.

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Adolescentul a fost plasat în arest la domiciliu, iar tatăl reţinut

În cazul minorului a fost întocmit dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă, conducerea unui vehicul fără permis şi conducerea unui vehicul neînmatriculat. El a fost reţinut, iar în cursul zilei de marţi a fost plasat în arest la domiciliu, în baza unui mandat emis de judecători.

Tatăl minorului este acuzat că a facilitat activitatea infracţională prin achiziţionarea şi încredinţarea motocicletei spre a fi condusă de fiul său, deşi cunoştea faptul ca nu are permis şi a conştientizat riscurile generate. Bărbatul de 45 de ani a fost reţinut, faţă de acesta urmând să fie propusă, în cursul zilei de miercuri, o măsură preventivă.