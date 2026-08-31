Detergenți mai ieftini, făcuți la noi acasă. Într-o piață în care 8 din 10 produse vin din import, cele românești încep să câștige teren. Arma lor cea mai tare e prețul, uneori pe jumătate față de cât dai pe același raft la supermarket.

Detergentul cu etichetă românească își face loc, timid, pe rafturile magazinelor. Diversitatea e mai mare ca niciodată, iar preţul intră la apă în favoarea cumpărătorului.

În retailul autohton, doar 24% din detergenţi sunt produşi în România. Cumpărătorii vor ambalaje mari, să aibă parfum şi să fie un detergent într-un ambalaj cât mai simplu.

"Mi se pare mai ok cu mediul şi cu pielea mea. Am simţit hainele mai pufoase şi rezista mai mult mirosul.", spune un cumpărător.

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"70% din clienţii noştri au venit de la branduri internaţionale. Au pretenţia de la detergentul lor să fie foarte performant, dar în acelaşi timp prietenos cu pielea, cu ţesăturile, cu natura dar şi cu buzunarul.", explică Ilie Pană, producător de detergent.

Sunt mulți cei care ar da un brand renumit pe un produs românesc, dar recunosc că nu o fac din obișnuință sau, mai simplu, din comoditate

Client: A spălat foarte bine.

Reporter: Şi aţi continuat să cumpăraţi acest detergent?

Client: M-am întors în retail pentru că se terminase. Până dădeam comandă, până venea, trebuia să spăl în seara aia, dar vreau să-l cumpăr din nou.

Pus alături de un brand din supermarket, un litru de detergent românesc poate costa chiar și la jumătate. Totuşi, piaţa detergenţilor autohtoni creşte încet şi sigur de câţiva ani.

"Formule proprii, enzime de curâţare active, practic creem detergent la un preţ corect pentru cumărător. Un pet de 4 litri, 100 de spălări, preţul este undeva între 0,35 şi 0,39 per spălare. Se spală cu ei la temperaturi joase 20-30 de grade. Generăm volume de îmbuteliere de până la 1000 de tone lunar.", spune Adrian Dobromir, director comercial fabrica de detergent.

Producătorii se plâng și de concurența neloială, și de piedicile pe care trebuie să le treacă până să prindă un loc pe raftul marilor magazine.

"Sunt detergenţi care pătrund pe piaţă, care provin din import şi produsele sunt mai ieftine pentru că sunt cu derivaţi din petrol. Noi avem aceste materii prime care sunt mai scumpe. Ne luptăm cu această educaţie în care vrem să arătăm ce este bine şi ce este rău.", spune Romeo Grosu, director executiv producător român de detergent.

Cu toate astea, piața de detergent din România se pregătește să treacă pragul de jumătate de miliard de euro. De altfel, detergentul este printre produsele care s-au scumpit cel mai mult în ultimul an, cu 10%.