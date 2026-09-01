Despărţirile nu sunt un moment plăcut, dar sunt uneori necesare. Mai important este modul în care reacţionăm la ele. Unii aleg să rupă orice legătură, alții păstrează o relație de amiciție, iar pentru unii despărțirea vine cu furie, reproșuri și răzbunare. Iar când există și copii, miza devine mult mai mare.

Reporter: Rămânem prieteni cu fostul/fosta?

Livia, 46 de ani: Nu, categoric, nu. Fiecare cu drumul lui. La revedere şi fiecare cu viaţa lui.

Reporter: Tu ai rămas prieten cu fostele?

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Bogdan, 31 de ani: Nu, amiciţie.

"Nu cred în prietenie după o relaţie.", spune Alina, 37 de ani.

Relația s-a terminat, dar uneori războiul abia începe. Un mesaj trimis la nervi, o postare cu subînțeles sau un screenshot ajuns la prieteni pot transforma o despărțire privată într-un conflict public. Iar când vorbim de divorț, nu dispar doar două verighete: se schimbă mesele de sărbători, vacanțele, grupurile de prieteni și chiar locul fiecăruia în familie.

Reporter: Ai simţit nevoia să faci ceva impulsiv după o despărţire?

Bogdan: Da, şters poze, blocat.

Despărțirile dor și, uneori, îi fac pe oameni să reacționeze sub imperiul nervilor. Aşa a făcut şi Livia în momentul în care a descoperit că partenerul o înșală.

Reporter: Care este cel mai urât lucru pe care l-aţi fpcut după o despărţire de cineva?

Livia, 46 de ani: I-am tăiat hainele. L-am prins cu ea în casă. A minţit şi am rămas pe stradă 2 zile.

"Atunci când noi nu integrăm conflictul respectiv, nu îl înțelegem..nu vream să pierdem apare furia. Şi acest afect vine să regleze ceva, problema este că creează un conflict şi mai mare. Problema este când suferinţa pe care o provoc, o justific. Tu ai făcut asta şi din cauza ta eu am făcut aşa. Problema este a mea, furia mea neprocesată.", explică psihologul Anca Boalcă.

Alina, în schimb, nu crede în răzbunare. Spune că cea mai bună metodă să te detaşezi de o relaţie este să rupi complet legătura cu fostul partener.

"Cea mai de preţ lecţie pe care am învăţat-o în urma tuturor relaţiilor este bine să punem punct din toate punctele de vedere, să începem acel proces de vidnecare ca să putem să o luăm de la zero.", precizează Alina.

Această strategie nu este posibilă atunci când la mijloc sunt şi copii. Despărţirile se complică, iar cei mici ajung, de multe ori, victime colaterale în războiul dintre părinți. Numai anul trecut, în România au fost înregistrate peste 21.000 de divorțuri, iar în aproximativ 40% dintre cazuri, cuplurile care s-au separat aveau și copii minori.

Reporter: Atunci când vorbi de un copil la mijloc, cum e mai sănătos să rupem o relaţie cu cineva?

Mihai, 30 de ani: Nu cred că ar fi indicat să rupem o relaţie cu cineva..? Dimpotrivă, ar trebui să o menţinem pentru copil. Copilul ar fi în prim plan.

"Divorţul este în cuplu, nu în familie. Când implicam copiiii este deja o problemă morară.", adaugă Anca Boalcă.

"Numărul divorţurilor este din ce în mai mic, și numărul căsătoriilor este din ce în ce mai mic. Cifra este constantă în ultimii ani. Asta poate să ducă la normalizare a felului în care oamenii se raportează la divorţ. Raportându-mă la un divorţ ca făcând paret din viața noastră şi rrelaţia de după poate fi mai relaxată, normală şi mai puţin intensă.", spune Antonia Amuza, psiholog.

Pentru o relație echilibrată după despărțire, specialiștii recomandă calm, comunicare și renunțarea la reproșurile din trecut. Când sunt și copii la mijloc, fostul partener nu trebuie vorbit de rău în fața lor și nici copilul folosit ca mesager sau instrument în conflict. De asemenea, este important să nu implicăm prietenii sau membrii familiei extinse. Dacă nu se poate ajunge la o înțelegere, specialiștii recomandă apelarea la ajutor din exterior, fie la un psiholog, fie la un mediator.