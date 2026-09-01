Alertă alimentară la nivel europanen. Toate importurile de carne, ouă şi miere din Brazilia vor fi interzise în toată Uniunea Europeană, inclusiv în România. Este o măsură radicală luată de Comisia Europeană din cauza folosirii ilegale a unor antibiotice. Practic, autoritățile sud-americane nu au putut garanta siguranța produselor.

Vorbim despre un lucru care s-a întâmplat încă din luna mai, momentul în care Brazilia a fost trecută într-adevăr pe lista țărilor cu produse neconforme, când vine vorba de folosirea antibioticelor.

Mai precis, foloseau în mod excesiv unele antibiotice în creșterea animalelor. Prin urmare, carnea, ouăle sau mierea de albine nu ar mai fi trebuit să ajungă pe piața de la noi din Uniunea Europeană. Li s-a dat timp de atunci și până în prezent să rezolve aceste lucruri.

S-au tot făcut verificări. Autoritățile din Brazilia au promis încă din luna mai că vor rezolva situația. Cum nu s-a întâmplat acest lucru, acum autoritățile de la Bruxelles au decis să le pună această interdicție.

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Nu se știe însă până când. Practic, până când vor reuși să rezolve problema. Pentru că vorbim despre produse diferite, atât carne de vită, cât și carne de pasăre, ouă, dar și miere de albine.

Termenul va putea fi diferit pentru fiecare dintre ele. Spre exemplu, pentru carnea de pasăre, dar și pentru mierea de albine, se pare că autoritățile din Brazilia, spun ele, ar fi reușit să rezolve totul. Și acum se face un audit.

Iar dacă se va realiza că totul este în regulă, atunci ar urma să se reia exporturile din Brazilia către Uniunea Europeană pentru aceste produse în următoarele săptămâni. Pentru carnea de vită, pentru că vorbim despre un animal care crește mai greu, ar putea să dureze mai mult până se va regla situația. Cert este că toate aceste produse care aveau prea multe antibiotice, mai ales unele care erau și interzise la noi, nu trebuie să ajungă pe piața din Uniunea Europeană.

Brazilia este al doilea cel mai mare exportator de astfel de produse către blocul comunitar, așa că ar putea să ne afecteze pe toți o întârziere a rezolvării.