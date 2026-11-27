La Cluj, nepăsarea autorităţilor pune şi mai mare presiune pe răbdarea şoferilor. Un pasaj rutier care ar urma să-i scape pe conducători de aglomeraţia trecerii la nivel cu calea ferată este încă nefolosit, deşi e gata de aproape nouă luni. Inaugurarea programată cu fast a fost anulată brusc din cauza unui motiv care nu ne mai surprinde... birocraţia.

Pasajul de la Jucu din Cluj a fost proiectat încă din 2021, iar scopul lui a fost să elimine traversarea căii ferate şi să reducă timpii de aşteptare pentru şoferi.

Pentru a se încadra în termenele PNRR pasajul lung de 230 de kilometri a fost construit în timp record, de doar nouă luni. Acesta trece pe deasupra Drumului Naţional 1C, a căii ferate Cluj-Dej şi ajunge până în parcul industrial Tetarom, cel mai mare parc industrial din judeţ.

Zeci de şoferi sperau să scape de cozile interminabile de la calea ferată, numai că inaugurarea anunţată cu fast s-a anulat cu câteva ore înainte pe fondul birocraţiei.

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Șofer: Chiar acum când am venit am stat la barieră vreo 15 minute. Ne-ar ajuta foarte mult, bineînţeles.

Reporter: Cum e să-l vedeţi acolo gata, dar îi amână inaugurarea?

Șofer: E frustrant, ar fi foarte ok dacă i-ar da drumul cât mai repede, dar nu ştiu ce se întâmplă.

Șofer: Ne-ar ajuta clar. Clar ne-ar ajuta.

Reporter: Cum e când prindeţi tren sau aglomeraţie?

Șofer: E dezastru.

Iar autorităţile îşi pasează între ele responsabilitatea.

”A trebuit să facem expertiza pe fundaţie, pe drum, toate expertizele sunt gata. Ar trebui, în câteva zile, Ministerul să ne emită autorizaţia şi atunci să facem recepţia pe breteaua aceea şi să putem da drumul la trafic”, spune Eugen Cecan, director DRDP Cluj.

Noua dată estimată pentru deschidere este la mijlocul lunii decembrie. Proiectul a costat 16 milioane de euro, bani din fonduri europene.