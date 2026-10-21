Bucureştiul ar putea scăpa de "Cel mai scump viraj la stânga" cum a fost poreclit ironic un pasaj care nu duce nicăieri. Planurile prevedeau că va continua până la autostrada spre Piteşti, dar de şase ani nu s-a mai întâmplat nimic cu el. O primărie de sector preia acum proiectul care va fi gata, sperăm, după câţiva ani şi sute de milioane de lei cheltuiţi. Scopul lui este să reducă poluarea şi aglomeraţia din vestul Capitalei.

Soarta celui mai scump viraj la stânga din Bucureşti. Ce se întâmplă cu pasajul care nu duce nicăieri

"Nu sunt lucrări grele, dar trebuie să înceapă neapărat până la sfârşitul anului", a declarat Marius Coaje, fost consilier la Primăria Capitalei.

Declaraţia făcută la sfârşitul anului 2020 este valabilă şi acum. Ultimii doi primari ai Capitalei nu făcut nimic între timp pentru a uni Pasajul Ciurel şi autostrada Bucureşti - Piteşti.

Drumul de 8 km care va lega Pasajul Ciurel de A1

Traseul iniţial era prevăzut pe malul lacului, urmând să intersecteze Bulevardul Uverturii, unde va fi necesară construirea unui pasaj subteran sau suprateran. De acolo, traseul continuă pe strada Ciorogârla, spre Şoseaua de Centură a Capitalei şi, mai departe, către autostrada A1.

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Noua şosea ar urma să fie gata în 2034 şi să reducă traficul de pe Iuliu Maniu

Şoseaua ar urma să fie gata în 2034. De ea se ocupă Primăria Sectorului 6 care a preluat proiectul de la Primăria Capitalei şi schiţează planul urbanistic care va creiona traseul arterei. În unele zone vor fi construite sensuri giratorii suspendate.

"Să nu fie o autostradă pe care intri la Ciurel şi ieşi în A1. Vrem să fie un drum pe care să poţi să ajungi in militari sau poți să ajungi în Chiajna să ai nişte ieşiri ca să devină un drum care să preia traficul imens care este pe Iuliu Maniu", a punctat Paul Moldovan, primar interimar al Sectorului 6.

Noua şosea va scoate de pe străzile din Bucureşti aproape 400.000 de maşini în fiecare lună.

"Din păcate se crează foarte multă aglomerație în zona aceasta cu podul neterminat şi ar fi fost benefic pentru că mulţi oameni merg spre ieşirea din oraş să iasă pe Autostradă", a spus un şofer.

"Sper să-l termine cât de repede. E greu de circulat", a adăugat alt conducător auto.

Exproprieri şi demolări pentru continuarea Pasajului Ciurel

Finalizarea şoselei cere exproprieri şi demolări pe zeci de mii de metri pătraţi.

"Au instituit pe acel traseu o zonă de restricţii de construire, deci legal nu se putea obţine autorizaţie de construire pe traseul acestui drum. Dacă au apărut, ele sunt ilegale şi atunci vor fi demolate", a precizat Paul Moldovan.

Construirea Pasajului Ciurel a costat municipalitatea 55 de milioane de euro şi a durat 14 ani. Continuarea lui până la Autostrada 1 ar urma să coste 266 de milioane de euro la cursul valutar de acum.