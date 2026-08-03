Paznic înjunghiat, după ce nu a lăsat doi scandalagii să intre la o petrecere pe stadion, în Timiş

Incident şocant în localitatea Igriş din judeţul Timiş. Doi indivizi care nu au fost lăsaţi să intre la o petrecere organizată pe stadionul din oraş s-au luat la ceartă cu agentul de pază care le-a interzis accesul la eveniment.

Conflictul a degenerat rapid şi cei doi indivizi l-au înjunghiat pe angajat, care a fost dus de urgenţă la spital.

Atacatorii au ajuns la audieri, iar poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili încadrarea juridică a faptelor și responsabilitatea fiecărei persoane implicate în conflict.

”La data de 2 august 2026, în jurul orei 01:02, poliţiştii au fost sesizaţi prin SNUAU 112 cu privire la faptul că, la un eveniment organizat pe stadionul din localitatea Igriş, a izbucnit un conflict între mai multe persoane.

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În urma primelor verificări efectuate la faţa locului, s-a stabilit faptul că incidentul ar fi izbucnit pe fondul interzicerii accesului la eveniment a două persoane, context în care un agent de pază ar fi fost înjunghiat cu un obiect tăietor-înţepător de către una dintre acestea”, a transmis IPJ Timiş.