Accident cu 4 mașini pe A1, în județul Sibiu. Mai multe persoane au fost rănite

Traficul este afectat luni pe autostrada A1, în apropierea localității Cristian, județul Sibiu, după un accident în care au fost implicate patru autoturisme. Mai multe persoane au fost rănite, iar la fața locului au intervenit de urgență echipaje SMURD, de descarcerare și pompieri.

Accident cu patru mașini pe A1, în județul Sibiu. Mai multe persoane au fost rănite - ISU Sibiu

Salvatorii din cadrul ISU Sibiu intervin de urgență luni la un accident rutier produs pe autostrada A1, la kilometrul 259, pe sensul de mers Sebeș–Sibiu, în apropierea localității Cristian. Mai multe persoane sunt rănite în urma coliziunii dintre patru mașini.

La locul intervenției au fost mobilizate trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, o autospecială de descarcerare și o autospecială de stingere.

Potrivit primelor informații transmise de ISU Sibiu, în accident sunt implicate patru mașini și mai multe persoane.

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Deocamdată, autoritățile nu au comunicat numărul victimelor sau gravitatea leziunilor.

Polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea–Deva intervin la fața locului și fac cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.