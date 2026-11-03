Odată parte a patrimoniului culturii tradiţionale ţărăneşti, recoltele de cânepă s-au prăbuşit după anul 2000 din cauza asocierii greșite a cânepii industriale cu drogurile. Dacă la finalul anilor 80, România era unul dintre primii producători mondiali cultivând 50.000 de hectare pe an, acum vorbim doar de 7.000. Cu toate astea, continuă să rămână un produs de bază în multe industrii: de la cea alimentară la cea a textilor sau chiar a... construcţiilor.

Industria cânepii a revenit în atenţia fermierilor. Aceasta rezistă capriciilor vremii şi este o plantă versatilă din care nimic nu se pierde. De la seminţe şi până la tulpină, cânepa poate fi valorificată in mai multe moduri.

"În fiecare an cultivăm cam între 20-30 de hectare de cânepă. Încercăm să facem un produs acum - e încardat în partea de materiale de construcţii, unde putem face partea de termoizolaţie", a declarat Andrei Pașalică, fermier.

Are si beneficii pentru mediu

Stochează dioxidul de carbon, iar cultivarea ei contribuie la obiectivele Pactului verde european. "Se spune că un hectar de cânepă dă o cantitate de oxigen cât o pădure întreagă. O cantitate la hectar poate să ajungă şi la o tonă jumătate", mai explică Andrei Pașalică.

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Semințele de cânepa sunt folosite în alimentație, chiar şi prăjituri artizanale. Brioşele sau rulourile cu seminţe de cânepă pornesc de la 8 lei, în timp ce 100 de grame de ciocolată ajung să coste 20 de lei.

"Seminţele de cânepă sunt complet sigure pentru consumul zilnic, conţin proteine complete, adică au toţi cei 9 aminoacizi esenţiali pe care corpul nostru nu-i poate produce singuri", spune Daniela Bălănucă, dietetician.

Fibrele acestei plante sunt utilizate şi în industria textilă. Cei care vor să înceapă o recoltă de cânepă trebuie să fie însă atenţi şi să cultive doar soiuri certificate pentru consum. Altfel riscă închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă pentru cultivarea drogurilor de risc pentru consum propriu.