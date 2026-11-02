Vine o iarnă grea pentru buzunarele noastre. Facturile la curent ar putea crește cu o treime, aproape. Pentru o familie, asta poate să însemne cel puţin 300 de lei în plus până la primăvară. Seceta a redus producția de energie şi suntem nevoiţi să importăm aproape jumătate din electricitatea de care avem nevoie la prețuri tot mai mari. Iar scumpirile nu se opresc la facturi: comercianții spun că le vor trece în prețurile de la raft.

Scenariile făcute chiar de ministrul Energiei arată că am putea avea parte de scumpiri între 16 şi 27%.

"Vreo 150 de lei - 200. Mă aştept să ajungă totul într-un dezastru inimaginabil", spune un localnic.

"Avem o suprapunere de două crize. Criza generată de conflictul din Iran. Care pune o presiune uriaşă pe tot ce înseamnă componentă energetică. Şi avem criza generată de seceta din acest an, care a dus la oprirea reactoarelor de la Cernavodă", spune Corneliu Bodea, expert în energie.

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Importurile au ajuns aproape de limita maximă permisă de rețea

Seara, când cererea este cea mai mare, ajungem să importăm peste 40% din consum, iar preţul la bursă s-a dublat în ultimele luni.

"În general, iarna, presiunea este mai mare, deci, oricum, şi preţurile pe pieţele engross vor fi mai ridicate. Deci este mai multă presiune pe furnizori să vină cu preţuri mai mari decât ce au ofertat acum jumătate de an", spune Mihnea Cătuţi, expert în energie.

Dacă acum consumatorii plătesc, în medie, un leu şi 50 de bani pe kWh, ar putea ajunge să plătească aproape doi. La un consum de 250 de kWh pe lună, factura va creşte cu 100 de lei.

Reporter: V-aţi gândit să schimbaţi furnizorul?

Client: M-am gândit.

Reporter: Dar credeţi că dincolo e mai puţin?

Client: Merge o lună două şi după la fel şi ei.

Antreprenorii se gândesc deja să acopere majorarea facturilor prin creşterea preţurilor. Pentru întreg lanţul, proprietarul unei băcănii din Bucureşti plăteşte o factură la electricitate care îl sperie.

"În ultima perioadă, am avut undeva la 16 mii. 16.500, pe întreaga reţea de magazine. În contextul în care factura va creşte, va trebui şi noi să creştem preţurile pentru a putea acoperi costurile operaţionale", spune Ionuţ Grama, proprietar băcănii.

În prima jumătate a anului, curentul s-a scumpit cu 52% faţă de aceeași perioadă din 2025. Dintre toate ţările Uniunii Europene, factura noastră este cea mai mare în raport cu puterea de cumpărare.