20 de euro pentru fiecare porc crescut în gospodărie. Ce trebuie să facă românii pentru a primi banii

Românii care cresc porci în gospodării ar putea primi un ajutor de la stat de 20 de euro pentru fiecare animal. Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede acordarea acestui sprijin pentru prevenirea răspândirii peste porcine africane. Banii ar urma să fie acordaţi pentru maximum cinci porci în gospodăriile individuale şi 50 în fermele mici, însă beneficiarii trebuie să respecte anumite condiţii. Proiectul urmează să fie votat şi de Camera Deputaţilor.

”20 de euro pentru fiecare porc crescut în gospodărie! Senatul a adoptat astăzi propunerea legislativă pe care am iniţiat-o pentru a sprijini gospodăriile şi fermele comerciale mici în prevenirea răspândirii pestei porcine africane. Sprijinul le-ar ajuta să respecte regulile de biosecuritate, să-şi crească animalele în condiţii mai sigure şi să îşi protejeze munca”, anunţă Tanczos Barna pe Facebook.

Potrivit senatorului UDMR, propunerea legislativă prevede un sprijin de 20 de euro/cap porcină.

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De asemenea, gospodăriile ar putea solicita sprijin pentru cel mult 5 porci, iar exploataţiile de porcine înregistrate sanitar-veterinar, pentru cel mult 50 de porci.

”Acordarea sprijinului este condiţionată de înregistrarea animalelor şi a exploataţiei, precum şi de respectarea normelor de biosecuritate. Respectarea acestor norme trebuie confirmată printr-un control veterinar”, mai spune Tanczos Barna.

”Le mulţumesc colegilor senatori pentru sprijin! Următorul pas este ca şi Camera Deputaţilor să adopte cât mai curând propunerea legislativă. În baza acesteia, Guvernul va trebui să asigure finanţarea în bugetul de anul viitor şi să pună sprijinul la dispoziţia crescătorilor”, menţionează fostul ministru al Agriculturii.