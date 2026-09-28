Afacerea pornită în Dolj care explodează. Dă lovitura cu o premieră, după ce a “suflat” un spațiu Lidl
Lanțul românesc de magazine cash&carry Senic Gross & Market deschide, pe 1 octombrie, primul parc de retail din portofoliu, la Drobeta-Turnu Severin. Investiția se ridică la aproximativ 10 milioane de euro.
Este al doilea magazin Senic din Drobeta-Turnu Severin. Odată cu deschiderea noului parc cu o suprafață de 9.000 de metri pătrați, rețeaua ajunge la 14 magazine cash&carry în România, dintre care unul în București unde retailerul autohton a preluat un spațiu Lidl,
Compania a anunțat inițial că parcul de retail urma să fie inaugurat la finalul anului 2025, scrie Economica.net.
Senic a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri netă de 550,6 milioane de lei, cu aproximativ 20% mai mult decât în anul precedent, potrivit datelor analizate de sursa citată.
Compania, lansată în 2017 prin deschiderea primului magazin din Drobeta-Turnu Severin, a avut creșteri anuale de două cifre în cea mai mare parte a perioadei de activitate.