Înfrângere pentru Inter Miami, în ciuda unui nou gol magnific înscris de Messi

Inter Miami a înregistrat o nouă înfrângere în Major League Soccer, Messi şi compania cedând, scor 1-2, pe terenul celor de la Columbus Crew.

Aflată în luptă directă cu mai multe echipe pentru locul 2 din Conferinţa de Est, Inter Miami a cedat surprinzător duminică seara, pe terenul unei echipe aflate în zona de jos a clasamentului.

Josef Martinez, fost atacant la Young Boys Berna sau Torino, a deschis scorul pentru Columbus Crew, în minutul 28, dar oaspeţii au egalat aproape instantaneu, Lionel Messi reuşind să marcheze dintr-o lovitură liberă de la circa 25 de metri. Argentinianul a reuşit să ia prim planul, lovitura liberă fiind executat perfect, la colţul lung, dintr-un unghi aproape imposibil.

În ciuda golului marcat de Messi, coechipierii săi nu au găsit forţa necesară pentru a prelua conducerea.

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Într-un final, Columbus Crew a dat lovitura, Thiare marcând golul victoriei, la ultima fază a meciului, după ce oaspeţii au rămas în inferioritate numerică, Morales fiind eliminat.

A fost al 4-lea meci la rând în care Messi reuşeşte să-şi treacă numele pe lista marcatorilor. Cifrele arată că argentinianul traversează o perioadă excelentă, în ciuda faptului că Messi anunţase de curând că se retrage de la echipa naţională a Argentinei, din cauza oboselii acumulate.

Messi a jucat 13 meciuri pentru Inter Miami, după Cupa Mondială 2026, perioadă în care a reuşit 12 goluri şi şase pase decisive.