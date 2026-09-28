Un gigant IT a pus ochii pe români. Orașul în care vrea să angajeze 100 de specialiști

O companie olandeză de consultanță IT și inginerie tehnologică și-a deschis primul sediu din România și vrea să angajeze 100 de specialiști, la Iași.

Compania Itility își deschide un sediu la Iași. "Este un pas logic următor în expansiunea noastră globală. Prezența noastră în această regiune orientată spre tehnologie ne consolidează capacitatea de a deservi clienții globali printr-un model de livrare best-fit: aducem împreună echipe din diferite locații și livrăm la cel mai competitiv nivel de cost.

Iașul oferă o combinație puternică între expertiză tehnică solidă și competitivitate a costurilor, permițându-ne să extindem echipe tehnologice de înaltă calitate, rămânând fideli filosofiei noastre Tech to Value", a declarat Peter Schepers, CEO, Itility Group, pentru Economica.net.

Sediul companiei din Iași va deveni parte integrantă a echipelor internaționale care lucrează la proiecte pentru clienți din diferite industrii. Până la finalul anului, compania își dorește să își dezvolte echipa și se află în prezent într-un proces activ de recrutare.

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Ce posturi sunt disponibile

Sunt disponibile poziții pentru specialiști în inginerie software și cloud, inclusiv roluri precum DevOps Engineer și Full Stack .NET Engineer, mai menționează sursa citată.

"Sunt mândru să construiesc Itility România aici, la Iași. Vedem un potențial extraordinar aici, nu doar datorită talentului tehnic puternic din regiune, ci și datorită oportunității de a construi o echipă care va fi cu adevărat parte a organizației noastre internaționale.

Ambiția noastră este să creăm mult mai mult decât o locație de nearshoring. Vrem să construim o comunitate tehnologică puternică, în care oameni talentați să poată lucra la proiecte internaționale provocatoare, să își dezvolte expertiza și să contribuie direct la succesul clienților noștri. Deschiderea biroului nostru la Palas Campus este un prim pas important în această călătorie", a transmis Andrei Spitelnicu, General Manager, Itility România.