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O persoană a murit după ce s-a accidentat lângă Eremitu. Alte două au ajuns în stare gravă la spital

O persoană a murit după ce s-a accidentat grav lângă Eremitu. Alte două au ajuns în stare gravă la spital Intervenţie dramatică lângă Eremitu. O persoană a murit, alte două au ajuns la spital - Salvamont Mureş
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Editor Denisa Gheorghe | Timp citire: 1 minut
Publicat la 28.09.2026, 14:46 | Modificat la 28.09.2026, 14:48

O persoană a murit după ce s-a accidentat grav într-o zonă greu accesibilă din apropierea localităţii Eremitu, judeţul Mureş. Salvatorii au încercat să o resusciteze, iar în sprijinul intervenţiei a fost trimis şi un elicopter SMURD.

"Din nefericire, în ciuda intervenției echipelor de salvare, persoana grav accidentată și-a pierdut viața. La aflarea veștii, alte două persoane aflate la fața locului au acuzat stări de rău și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Acestea au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate" a precizat Salvamont Salvaspeo Mureș, într-o postare pe Facebook.

Inițial, Salvamont informase că persoana accidentată a intrat în stop cardio-respirator și se fac manevre de resuscitare.

În sprijinul intervenției a fost alocat un elicopter al SMURD.

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Echipa Salvamont Salvaspeo Mureș a fost sprijinită și de un echipaj de ambulanță.

Denisa Gheorghe
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