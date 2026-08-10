Preţul aurului, 10 august 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 8 bani

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 10 august 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu opt bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 632,6943 lei.

În ceea ce priveşte valutele trebuie precizat că, leul românesc a câştigat aproape trei bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,5329 lei româneşti, a câştigat mai mult de un ban şi jumătate atât în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2396 lei româneşti, cât şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6092 lei româneşti, şi a câştigat circa un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1178 lei româneşti.