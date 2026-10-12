Preţul aurului, 12 octombrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 1,01 lei 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 12 octombrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 1,01 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 639,8793 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,3160 lei româneşti, şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,7714 lei româneşti, şi a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3373 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7273 lei româneşti.