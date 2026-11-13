Preţul aurului, 13 noiembrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 5,98 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 13 noiembrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 5,98 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 605,8788 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultimele 10 zile.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut aproape trei bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,8428 lei româneşti, a pierdut aproape un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,4023 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3498 lei româneşti, dar a câştigat mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7814 lei româneşti.