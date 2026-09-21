Preţul aurului, 21 septembrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 3,83 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 21 septembrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 3,83 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 640,8715 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5728 lei româneşti, a pierdut mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1380 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,5867 lei româneşti, sau în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2649 lei româneşti.