Preţul aurului, 23 iulie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 4,33 lei  

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 23 iulie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 4,33 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 603,6628 lei.

În ceea ce priveşte valutele trebuie precizat că, leul românesc a câştigat mai mult de doi bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6312 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5.2356 lei româneşti, în raport cu dolarul american, cotat la 4,5872 lei româneşti, sau în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1350 lei româneşti.