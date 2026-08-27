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Preţul aurului, 27 august 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 4,59 lei

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia
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Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 27.08.2026, 13:12 | Modificat la 27.08.2026, 13:15

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 27 august 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 4,59 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 665,4259 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1316 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2588 lei româneşti, sau în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6046 lei româneşti, dar a pierdut aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,5161 lei româneşti.

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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