Vremea de mâine 27 august. Ploi torenţiale şi vijelii în mai multe regiuni din ţară. Vestul scapă de furtuni

Vremea la noapte

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Vremea de mâine 27 august în ţară

Vremea va fi în general instabilă în jumătatea de est a teritoriului, precum și în zonele montane, unde pe parcursul zilei și în primele ore ale nopții, vor fi înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice, iar valorile termice diurne se vor situa local sub mediile multianuale specifice acestei date. Aceste fenomene vor fi pe arii mai extinse în estul și sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei și al Dobrogei, sud-vestul Moldovei, în estul Carpaților Meridionali și în grupele centrale și sudice ale Carpaților Orientali, unde ploile vor avea și caracter torențial, astfel în intervale scurte de timp (1...3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și pe arii restrânse de peste 30...40 l/mp. Izolat va cădea grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

În regiunile vestice și sud-vestice vremea va fi predominant însorită, iar după-amiaza va fi călduroasă. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sud-estul țării (în general cu viteze de 40...45 km/h), în zona montană înaltă, în special din Carpații Meridionali (în general cu rafale de 60...80 km/h), dar și în timpul ploilor, când vor fi și vijelii (rafale de 50...70 km/h).

Temperaturile maxime se vor încadra între 19...21 de grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 34 de grade în Banat și vestul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 19 grade în Dealurile de Vest. Dimineața și noaptea, pe areale mici va fi ceață.