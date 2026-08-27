Trei fraţi interlopi din Braşov care au speriat America şi au fost căutaţi inclusiv de Secret Service pentru fraude cu carduri şi furturi din bancomate au fost prinşi printr-o operaţiune spectaculoasă, în Italia. Banii furaţi din America ajungeau în România trimişi prin curier, în colete. Unul dintre interlopi se ascundea într-o clădire din staţiunea Savona, într-o cameră secretă, aflată în spatele unui perete fals.

Au fost găsiți în Brescia, ceilalți doi frați. Unul are vârsta de 46 de ani, iar celălalt de 51 de ani. A fost o operațiune care s-a întins pe doi ani şi a necesitat un efort de monitorizare și un efort informativ consistent.

Coordonat în România de polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale al Inspectoratului Poliției Județene Brașov și de un magistrat al parchetului de pe lângă Curtea de Apel din Brașov.

Condamnări de până la 6 ani și jumătate pentru cei trei frați

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Este vorba despre un dosar penal în care condamnările pronunțate și rămase definitive sunt între 5 ani și 6 ani și jumătate închisoare pentru cei trei frați cu vârste între 46 și 51 de ani, pentru fapte de constituire de grup infracțional organizat, de spălarea banilor, complicitate la acces ilegal la un sistem informatic și complicitate la operațiuni financiare frauduloase.

Primul dintre frați a fost capturat pe 23 iulie. Au fost acolo polițiști de la echipele mobile de poliție, de la Poliția Statului Italian din Genova și din Savona.

Prima operație, prima capturare a fost făcută în Savona și apoi celelalți doi frați au fost găsiți împreună într-un imobil din Brescia. Interesant de notat este și faptul că primul dintre interlopii capturați folosea acte false și se ascundea într-o încăpere special creată pentru a-şi pierde urma.