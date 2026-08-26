Curs BNR, 26 august 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 26 august 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,5077 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultima săptămână.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2589 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1429 lei româneşti, şi a câştigat teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6086 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 1,72 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 670,0256 lei.