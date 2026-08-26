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Curs BNR, 26 august 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american

Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american - Profimedia
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Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 26.08.2026, 13:06 | Modificat la 26.08.2026, 13:08

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 26 august 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,5077 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultima săptămână.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2589 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1429 lei româneşti, şi a câştigat teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6086 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 1,72 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 670,0256 lei.

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Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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