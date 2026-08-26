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Preţul aurului, 26 august 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 1,72 lei

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă
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Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 26.08.2026, 13:09 | Modificat la 26.08.2026, 13:12

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 26 august 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 1,72 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 670,0256 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,5077 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2589 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1429 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6086 lei româneşti.

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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