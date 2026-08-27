Războiul dintre merdenea şi croissant din ultimele zile a încins spiritele, online-ul şi offline-ul. Au curs rânduri peste rânduri de comentarii pe net şi tot la rând au stat şi cei care au decis că Merdeneaua cu margarină câştigă în faţa croissantului cu unt. Andra Costea spune care este, de fapt, diferența dintre cele două, din punct de vedere nutriţional.

Potrivit unei comparații recente, la 100 de grame, o merdenea are în jur de 342 de calorii, în timp ce un croissant ajunge la aproximativ 406 calorii.

Și diferențele nu se opresc aici. Merdeneaua are aproximativ 2,7 grame de zaharuri la suta de grame, în timp ce croissantul ajunge la 5 grame, aproape dublu.

Merdeneaua vine și cu o surpriză.. mai ales că trăim în era "proteică". Are mai multe proteine și mai puține grăsimi și glucide decât croissantul. Un croissant are, în medie 8 grame de proteine, 45 de grame de glucide și 21 de grame de grăsimi. În schimb, merdeneaua poate avea aproximativ 10 grame de proteine, 35 de grame de glucide și doar 15 grame de grăsimi.

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Am tot lăudat merdeneaua dar acum dăm un punct în plus şi croissantului. Merdeneaua poate conține între 2 și 10 E-uri, în funcție de producător, în timp ce croissantul cu unt analizat a avut un singur aditiv alimentar: E300. Dar să ştiţi că cifrele nu spun neapărat că una este "bună", iar cealaltă "rea". Contează produsul concret, cantitatea și, mai ales, eticheta. Pentru că două merdenele care arată aproape identic pot avea valori nutriționale și liste de ingrediente foarte diferite.

Un sfat? Verificaţi ingredientele, nu vă lăsaţi cuceriţi doar de mirosul de patiserii.