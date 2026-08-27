FC Barcelona l-a prezentat oficial pe Dominik Livakovic, portarul cumpărat de la Fenerbahce Istanbul

În căutarea unui portar de rezervă, după cedarea lui Marc Andre Ter Stegen, cu împrumut, la Ajax Amsterdam, FC Barcelona l-a prezentat oficial pe croatul Dominik Livakovic, goalkeeper adus de la gruparea turcă Fenerbahce Istanbul.

FC Barcelona l-a cumpărat pe Dominik Livakovic, de la Fenerbahce Istanbul - Facebook/FC Barcelona

FC Barcelona a plătit doar două milioane de euro pentru serviciile lui Livakovic, iar croatul a semnat un contract valabil pe patru ani, acceptând scenariul conform căruia va fi principala rezervă a portarului titular al catalanilor, Joan Garcia.

Deşi a aparţinut de Fenerbahce Istanbul în perioada 2023-2026, Livakovic a jucat în doar 74 de meciuri pentru gruparea turcă, el fiind împrumutat la Girona şi Dinamo Zagreb.

FC Barcelona îl mai are în lot şi pe veteranul polonez Wojciech Szczęsny, dar, la 36 de ani, acesta nu mai este văzut drept o soluţie cu adevărat viabilă pentru poarta catalanilor.