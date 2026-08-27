Un bărbat din judeţul Vâlcea, dat dispărut în urmă cu patru ani, a fost găsit îngropat într-o pădure. Cazul, tratat inițial ca o simplă dispariție, s-a transformat treptat într-o anchetă de omor, pe măsură ce polițiștii au strâns indicii care duceau spre o crimă. Ancheta a scos la iveală că bărbatul a fost ucis de noul iubit al femeii. Suspectul a fost acum arestat.

Totul s-a întâmplat în vara anului 2022 atunci când concubina victimei, acum în vârsta de 37 de ani, a început o relație cu un alt bărbat care are acum 32 de ani. Într-o seară din luna august 2022, suspectul a mers la locuința victimei unde a atacat-o, lovind-o cu un ciocan de mai multe ori în zona capului.

După faptă, a luat trupul bărbatului și l-a dus la marginea localității unde l-a îngropat. Vorbim de Străminoasă din județul Vâlcea. Dispariția bărbatului a fost semnalată de către familia victimei tot în august 2022, iar cercetările efectuate până acum de către polițiști au dus la ipoteza că bărbatul nu a plecat pur și simplu, ci a fost omorât și ascuns.

Trupul bărbatului a fost identificat acum două zile, iar suspectul a fost reținut inițial pentru 24 de ore. Ieri a fost emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Cercetările sunt continuate de către autorități pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs fapta.

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