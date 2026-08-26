Scene şocante la Galaţi unde un tânăr de 23 de ani a fost atacat şi înjunghiat într-un parc de mai mulţi adolescenţi. Bărbatul sărise să ajute un băiat ameninţat de agresori şi a devenit chiar el victimă după ce aceştia - copii cu vârste cuprinse între 14 şi 17 ani - şi-au vărsat furia pe el. În urma incidentului, tânărul a ajuns la spital în stare gravă, iar un băiat de 15 ani, fotbalist cu selecţii la naţională, a fost reţinut. Uimitoare este şi reacţia părinţilor celui din urmă: ar fi spus familiei victimei că fiul lor este nevinovat şi că a folosit cuţitul pentru că s-a simţit ameninţat.

Atacul a avut loc puţin după ora opt seara, într-un parc din Galaţi plin de copii şi adolescenţi. Imaginile filmate de camerele de supraveghere din zonă surprind un grup de tineri agitaţi şi strigătele de groază ale martorilor. "Soţul meu a fost înjunghiat de către nişte băieţi de 16-17 ani", a declarat soţia victimei. Agresorii ar fi venit în gaşcă să se răzbune pe un băiat care îi deranjase. Bărbatul de 23 de ani a intervenit să-l ajute, dar a devenit el victimă. A fost înjunghiat de mai multe ori şi lăsat să agonizeze.

7 lovituri de cuţit au numărat medicii pe corpul victimei

"Noi i-am luat apărărea am zis lasă-l în pace, de ce dai în el. Şi de aici 'că ce vă băgaţi voi', nu ştiu ce, l-a împins pe soţul meu, el a căzut jos şi a început să dea pumni picioare, toţi acei 10 indivizi şi unul dintre ei l-a înjunghiat", a declarat Cristina Iurcu, soţia victimei. Cel puţin 7 lovituri de cuţit au numărat medicii pe corpul victimei, cea mai gravă în zona plămânilor. "Plăgi înjunghiate torace posterior, subscapular și occipital, internat în secția de chirurgie pentru pneumotorax", a declarat Corina Popazu, medic medicină internă. Din fericire, deşi gravă, starea bărbatului este stabilă. Un adolescent de 15 ani, fotbalist promiţător, a fost reţinut. Printre ceilalţi suspecţi se numără şi fratele geamăn al acestuia, dar şi un minor aflat în grija statului.

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Unul dintre complici este de la un centru DGASPC din zonă. A fugit după atac pe o alee, iar pe camerele de supraveghere se vede cum intră pe o poartă. În faţa rudelor victimei, familia agresorului a avut însă o altă versiune a conflictului. "A spus că este normal, că copilul lor s-a speriat, că a intrat soţul meu pe teren...", a declarat Cristina Iurcu, soţia victimei. "Acolo ţine de familie, de anturaj. Sunt şi eu şocat de ce a putut să se întâmple. Pe parte sportivă nu avem ce să îi reproşăm. A avut şi o selecţie pentru Lotul Naţional...", a declarat Bogdan Balaban, antrenorul agresorului.

Agresivitatea în rândul tinerilor este însă un fenomen în România. Datele oficiale arată că peste 3500 de minori ajung în faţa judecătorilor anual, cei mai mulţi pentru fapte de violenţă. Dintre acestea, 1600 au loc în şcoli sau licee. Legea spune că dacă au discernământ, tinerii între 14 şi 16 ani răspund pentru faptele lor.