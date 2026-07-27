Preţul aurului, 27 iulie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 5,21 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 27 iulie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 5,21 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 604,7416 lei.

În ceea ce priveşte valutele trebuie precizat că, leul românesc a câştigat aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,5909 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2327 lei româneşti, sau în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1208 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6344 lei româneşti.