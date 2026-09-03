Preţul aurului, 3 septembrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 15,57 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 3 septembrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 15,57 lei, astfel că gramul de aur a fost cotat la 644,6814 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut circa doi bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5922 lei româneşti, dar a câştigat aproape doi bani în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1095 lei româneşti, a câştigat circa un ban şi jumătate în raport cu dolarul american, cotat la 4,5266 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2536 lei româneşti.