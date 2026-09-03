Fidelis ar putea deveni garanție pentru credite. Suma maximă obţinută fără să vinzi titlurile de stat

Românii care au investit în titluri de stat Fidelis ar putea să le folosească drept garanție pentru un credit bancar. Banca Națională a României a pregătit un proiect de regulament care permite folosirea titlurilor de stat tranzacționate la bursă drept garanție pentru împrumuturi.

Cu alte cuvinte, dacă ai nevoie de bani, nu va mai fi neapărat nevoie să vinzi Fidelis. Le poți păstra și folosi pentru a obține bani de la bancă. Deocamdată este doar un proiect al BNR, nu o regulă în vigoare.

Ai Fidelis de 100.000 de lei? Ai putea lua un credit de până la 80.000 de lei

Banca va putea acorda un credit de maximum 80% din valoarea de piață a titlurilor puse garanție. Fiecare bancă își va stabili propria limită și poate decide să finanțeze doar 60%, 70% sau 75% din valoarea titlurilor.

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Dacă ai Fidelis care valorează pe bursă 100.000 de lei, limita teoretică ar fi un credit de 80.000 de lei. La un portofoliu de 500.000 de lei, creditul ar putea ajunge la 400.000 de lei, iar la titluri de un milion de lei, la maximum 800.000 de lei.

De ce ai face asta în loc să vinzi Fidelis?

Pentru că poți avea nevoie de bani doar pentru o perioadă. Să spunem că ai 200.000 de lei investiți în Fidelis și ai nevoie de 80.000 de lei pentru o achiziție, o investiție sau o cheltuială neprevăzută.

În prezent, una dintre soluții este să vinzi o parte dintre titluri la bursă. După schimbarea propusă de BNR, ai putea avea și o altă variantă: pui titlurile garanție la bancă și iei un credit, fără să îți lichidezi investiția. Practic, folosești un activ pe care îl deții pentru a obține finanțare. Merită spun şi că dobânda creditului ar putea fi mai mare decât randamentul obținut din Fidelis, caz în care clientul va trebui să cântărească dacă merită să păstreze titlurile și să plătească dobânda la credit sau dacă este mai avantajos să vândă o parte din investiție.

Nu merge cu orice titlu de stat

Proiectul se referă la titluri de stat admise la tranzacționare pe o piață reglementată. Fidelis se încadrează în această categorie, fiind tranzacționat la Bursa de Valori București. În schimb, actuala formulare nu acoperă titlurile Tezaur, care nu sunt tranzacționate la bursă.

Titlurile trebuie să acopere toată perioada creditului

Perioada rămasă până la scadența titlurilor puse garanție trebuie să fie cel puțin egală cu durata creditului. Dacă ai, de exemplu, Fidelis care ajung la maturitate peste doi ani, nu le vei putea folosi, în principiu, pentru a garanta un credit pe cinci ani.

Banca trebuie să aibă garanția disponibilă pe toată perioada creditului.

BNR deschide și o excepție de la gradul maxim de îndatorare

Una dintre cele mai importante prevederi privește gradul de îndatorare. Proiectul include aceste credite printre situațiile în care banca poate depăși nivelul maxim obișnuit al gradului total de îndatorare.

Măsura poate fi importantă pentru persoanele care au portofolii mari de Fidelis, dar care nu s-ar califica pentru un credit la fel de mare doar pe baza veniturilor lunare.

Cu alte cuvinte, cineva poate avea câteva sute de mii de euro investiți în titluri de stat, fără să aibă neapărat un salariu suficient de mare pentru un credit similar. Noul mecanism ar permite băncii să țină cont și de valoarea activelor puse garanție.

Peste 61.000 de investitori aveau la jumătatea anului 2026 portofolii formate exclusiv din titluri de stat, în principal Fidelis, potrivit datelor Fondului de Compensare a Investitorilor.