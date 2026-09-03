Imagini şocante au fost surprinse şi pe un drum din Olt. Un bărbat care a traversat printr-un loc nepermis a fost spulberat de un şofer de 19 ani.

Tragedie pe o şosea din judeţul Olt. Un pieton care a traversat printr-un loc nepermis a fost spulberat de un şofer tânăr. Impactul puternic a fost suprins pe camerele de supraveghere.

Pe imagini se vede cum la o intersecţie, o maşină vine din stânga şi intră pe drumul principal, iar în spatele ei imediat traversează un bărbat printr-un loc nepermis, cu toate că trecerea se afla la doar câţiva metri mai în faţă.

În acel moment, o maşină vine cu viteză, cel mai probabil nu apucă să-l vadă pe pieton din timp şi îl izbeşte cu putere. Din păcate, în urma impactului devastator, victima, în vârstă de 55 de ani a murit. Şoferul de 19 ani a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ. Poliţiştii au deschis dosar penal şi cercetează acum cazul.