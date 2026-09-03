Avem asigurări auto, asigurare de sănătate, ne asigurăm casele și evident, polițele acoperă incendii, inundații și accidente. Acum însă acoperă și... incidentele cu drone. În premieră în România, un mare asigurator a lansat o acoperire unică pe piaţă: asigurarea anti drone, rachete sau explozibili. Pare o glumă, doar că nu este și, dacă ne gândim, pare rezultatul firesc al situațiilor din ultimele luni. Reamintim că, în urmă cu trei luni, o dronă a lovit un apartament din Galați și a provocat pagube considerabile.

Această asigurare facultativă pentru locuință a intrat în vigoare de ieri, 2 septembrie, de când poate fi încheiată. Practic, clienții pot solicita în orice moment asigurătorului o astfel de poliță facultativă pentru locuință.

Asigurarea acoperă în premieră pagubele produse de drone şi rachete

Vorbim, în principal, despre o clauză introdusă în premieră în România, care acoperă financiar pagubele produse de drone, rachete sau alte tipuri de explozibili, în contextul războiului de la granița României și al incidentelor înregistrate în apropiere de Galați.

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Să nu uităm că, de la începutul anului 2026, au fost numeroase situații în care au fost emise mesaje RO-Alert pentru această zonă și au fost semnalate drone care au survolat regiunea. În același timp, două drone au căzut în Galați: una în cartierul Bariera Traian, iar cealaltă pe acoperișul acestui bloc. Atunci au fost înregistrate pagube însemnate la imobil, iar incidentul a provocat panică în oraș.

Incidentele cu drone de la Galaţi au schimbat modul în care sunt gândite poliţele

Noua clauză este, astfel, o consecință a situației și a contextului actual din această zonă. Având în vedere că războiul se desfășoară în apropierea graniței, asigurătorii s-au gândit să includă în polițele facultative pentru locuință și astfel de riscuri.

Vorbim despre pagube provocate de drone, rachete, explozibili, război civil, terorism sau alte acte de terorism bazate pe considerente politice, potrivit mesajului transmis de asigurătorul din România.

Oamenii, cel puțin cei din această zonă și chiar locatarii blocului pe care a căzut drona în luna mai, sunt împărțiți. Unii privesc noua asigurare cu încredere și sunt de acord cu această măsură, în timp ce alții sunt sceptici sau se declară total împotrivă.