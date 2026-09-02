Unul din doi oameni care aplică pentru un credit este respins de bancă. O realitate cu care se confruntă tot mai mulţi dezvoltatori şi brokeri de credite care spun că veniturile potenţialilor clienţi nu mai ţin ritmul cu scumpirile din sectorul imobiliar. Dezvoltatorii rămân cu locuințe nevândute, noi cu planurile pe hârtie. Avem prețuri ca în Vest, dar salarii care încă încearcă să le ajungă din urmă.

Locuinţe mai scumpe, credite mai mari. Problema este că tot mai puţini şi le permit. Peste jumătate dintre românii care cer un credit ipotecar sunt respinși de bancă. Iar în unele zone din Capitală, sunt refuzate chiar și 8 din 10 cereri.

Prețurile locuințelor cresc mai repede decât veniturile

"Gradul mare de respingeri se raportează şi la salariile mici din România, de la momentul actual versus preţurile foarte ridicate din cauza cotei mari de TVA", a afirmat Alina Dincă, specialist în vânzări.

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Economiştii confirmă. Cât timp inflaţia rămâne ridicată accesarea unui credit rămâne o provocare.

"În primul trimestru din 2026 avem o creştere cu 7,8% a preţurilor la nivel general faţă de primul trimestru din 2025- conform datelor pe care le avem de la Eurostat, în timp ce veniturile au crescut cu doar 3,5%. Deci am avut o creştere mai accelerată a preţurilor în sectorul imobiliar decât creşterea veniturilor, din care practic trebuie să strângem avansul necesar pentru achiziţia unei locuinţe", a spus Anreea Nica, analist financiar.

"Imobiliarele "ţin cu dinţii" de valoarea lor, chiar dacă puterea de cumpărare în condiţii economice mai slabe scade drastic", a spus Adrian Mitroi, analist economic.

"Ne apropiem foarte mult de preţurile Europei de Vest, însă încă mai avem de recuperat când vine vorba de salarii". "Raportat la acum cinci ani s-au dublat. Veniturile nu cresc, noi trebuie să avem mai multe joburi", au spus oamenii.

Iar banca nu se uită doar la cât câștigăm, ci și la cât de sigur este acel venit

"Contează foarte mult profesia, starea civilă, locul de muncă în primul rând- dacă este stabil sau nu, vechimea la actualul loc de muncă, istoricul de creditare, industria în care lucrezi, istoricul tău bancar - eşti clientul băncii respective, dacă-ţi încasezi salariul prin cont", a declarat Mihai Marcovici, broker de credite.

Ce salariu trebuie să ai pentru a cumpăra o garsonieră

Ca să îşi poată permite o astfel de garsonieră care costă 75 de mii de euro o persoană trebuie să câştige peste salariul mediu pe economie, adică are nevoie de un venit de 6.000 de lei. La un împrumut de 64.000 de euro rata lunară, echivalentul în moneda naţională, va ajunge la 1.900 de lei.

Deja, dacă vorbim de un apartament mai generos- de două sau de trei camere- aceeaşi persoană are nevoie de un salariu net de peste 8.500 de lei ca să poată lua împrumutul necesar.

Cum îi poate ajuta un codebitor pe cei care nu se încadrează

"Clienţii care nu se mai încadrează pot apela la un ajutor din familie, să le fie co-debitor şi, atunci, le este mult mai facil să obţină creditul respectiv. Sau inclusiv susţinerea către bancă, gândindu-se la client şi la situaţia lui individuală şi personală. E posibil ca anumiţi clienţi - îşi pierd locul de muncă, dar îşi găsesc destul de uşor un alt loc de muncă", a afirmat Mihai Marcovici.

Cel mai recent raport al Băncii Naţionale arată că îndatorarea populaţiei s-a majorat cu 9,5% în 2025.