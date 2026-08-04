Preţul aurului, 4 august 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 30 de bani
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 4 august 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.
Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut, cu aproape 30 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 593,7278 lei.
În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,5624 lei româneşti, a pierdut aproape un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1318 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2497 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6303 lei româneşti.