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Preţul aurului, 4 august 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 30 de bani

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 04.08.2026, 13:10 | Modificat la 04.08.2026, 13:12

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 4 august 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut, cu aproape 30 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 593,7278 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,5624 lei româneşti, a pierdut aproape un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1318 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2497 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6303 lei româneşti.

Redactia Observator
Redactia Observator
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