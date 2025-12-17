Preţul petrolului WTI din SUA, la cel mai redus nivel din 2021. A scăzut la 55 de dolari pe baril

Prețul petrolului WTI, de referință pe piața americană, a coborât, marți, sub pragul de 55 de dolari pe baril. Acesta a atins astfel cel mai redus nivel din februarie 2021, pe fondul anticipării unui surplus de ofertă și al posibilității unui acord de pace în Ucraina, scrie CNBC, citat de News.ro.

Cotaţia West Texas Intermediate (WTI) a atins un minim de 54,98 dolari pe baril, cel mai redus nivel din 3 februarie 2021. Ulterior, petrolul american s-a tranzacţionat în scădere cu 2,36%, la 55,48 dolari pe baril, în timp ce petrolul Brent a fost cotat la 59,13 dolari pe baril, în declin tot cu 2,36%.

Scăderea preţurilor la petrol este interpretată de pieţe şi ca un semnal al încetinirii economice. În Statele Unite, economia a creat doar 64.000 de locuri de muncă în noiembrie, după o scădere de 105.000 în octombrie, iar rata şomajului a urcat la 4,6%, cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani.

Petrolul american a pierdut aproximativ 23% din valoare de la începutul anului

De la începutul anului, petrolul american a pierdut aproximativ 23% din valoare, marcând cea mai slabă performanţă anuală din 2018. Petrolul Brent este în scădere cu circa 21%, cel mai prost an din 2020.

În acelaşi timp, preţurile benzinei în SUA au coborât sub 3 dolari pe galon, la cel mai redus nivel din ultimii patru ani, oferind un sprijin consumatorilor înainte de sezonul sărbătorilor, potrivit asociaţiei auto AAA.

Piaţa petrolului este sub presiune în acest an după ce statele membre OPEC+ au crescut rapid producţia, după o perioadă îndelungată de reduceri ale ofertei. Investitorii iau în calcul şi diminuarea riscurilor geopolitice, pe fondul presiunilor exercitate de preşedintele american Donald Trump asupra Ucrainei pentru acceptarea unui acord de pace cu Rusia.

Riscul întreruperilor de aprovizionare a dominat piaţa petrolului în 2022

Riscul întreruperilor de aprovizionare a dominat piaţa petrolului de la invazia Rusiei în Ucraina în 2022. Ucraina a lansat în acest an mai multe atacuri cu drone asupra infrastructurii petroliere ruseşti, în timp ce SUA şi aliaţii europeni au impus sancţiuni asupra industriei petroliere ruse.

În cazul unui acord de pace, atacurile asupra infrastructurii energetice şi sancţiunile americane ar putea fi ridicate relativ rapid, a afirmat Jorge Leon, şeful analizei geopolitice la Rystad Energy. Acest lucru ar reduce semnificativ riscul unor întreruperi pe termen scurt ale livrărilor ruseşti şi ar permite revenirea pe piaţă a unor volume importante de petrol rusesc stocat pe mare, estimate la aproximativ 170 de milioane de barili.

Ridicarea sancţiunilor americane ar putea schimba şi strategia OPEC+, care ar putea reveni la o politică de recâştigare a cotei de piaţă prin creşterea producţiei, după ce recent a pus pauză acestei abordări, potrivit Rystad Energy.

