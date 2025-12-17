Predoiu, întâlnire cu şeful FBI. România și SUA vor crea un Task Force pentru combaterea crimei organizate

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, și directorul FBI, Kash Patel, au convenit marți, în cadrul unei întrevederi, crearea unui Task Force menit să consolideze cooperarea existentă și să intensifice schimbul de informații și date în domenii precum combaterea criminalității organizate, migrația ilegală, amenințările cibernetice și activitățile ilegale ale unor actori statali ostili, informează News.ro.

De asemenea, au agreat analizarea unor posibilităţi concrete de preluare, în cadrul curriculei studenţilor Academiei de Poliţie, a unor teme şi modele de pregătire utilizate de Academia FBI de la Quantico, relevante pentru activitatea profesională ulterioară.

"În data de 16 decembrie 2025, Cătălin Predoiu, Viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne, a avut o întrevedere cu domnul Kash Patel, directorul Biroului Federal de Investigaţii. Din delegaţie au mai facut parte: Excelenţa Sa, domnul Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, doamna chestor principal de poliţie Nuşa Coman, director general în cadrul MAI şi domnul comisar-şef de poliţie Daniel Raucea, ataşat de Afaceri Interne al MAI în SUA. Dialogul s-a desfăşurat în cadrul relaţiei instituţionale existente cu FBI, fundamentată pe interese comune şi obiective convergente, având ca scop consolidarea schimbului de informaţii şi a colaborării profesionale în vederea gestionării provocărilor actuale", precizează Ministerul Afacerilor Interne într-un comunicat transmis miercuri dimineaţă.

În cadrul discuţiilor, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a subliniat importanţa activităţilor desfăşurate în comun, cu accent pe combaterea criminalităţii organizate transfrontaliere, în special a traficului de droguri şi a criminalităţii cibernetice.

Articolul continuă după reclamă

"Din această perspectivă, Ministerul Afacerilor Interne acordă o atenţie deosebită destructurării reţelelor infracţionale care, inclusiv prin activităţi desfăşurate pe teritoriul României, afectează siguranţa cetăţenilor din ambele state", subliniază sursa citată.

Totodată, a fost reiterat obiectivul consolidării cooperării cu partea americană prin intensificarea schimbului de informaţii şi bune practici, precum şi prin dezvoltarea de parteneriate orientate către creşterea rezilienţei în faţa ameninţărilor hibride şi a fenomenului de dezinformare.

"Cele doua părţi au decis constituirea unui Task Force, pentru dezvoltarea cooperării deja existente, în vederea stimulării schimbului de informaţii şi date, în ceea ce priveşte combaterea criminalităţii organizate, migraţiei ilegale, ameninţărilor cyber şi a activităţilor ilegale desfăşurate de actori statali ostili", notează comunicatul MAI.

"Cooperăm deja foarte bine cu FBI pe multiple direcţii de combatere a criminalităţii, pentru asigurarea unei securităţi sporite pentru comunităţile noastre. Dezvoltarea acesteia nu poate fi decât benefică pentru eficienţa operaţiunilor noastre comune, care se circumscriu priorităţilor naţionale, respectiv contracararea crimei organizate, a traficului de droguri, fiinţe umane, arme, a criminalităţii informatice, terorismului şi migraţiei ilegale", a declarat ministrul Cătălin Predoiu.

Directorul FBI a apreciat foarte buna cooperare între cei doi parteneri, România fiind un adevărat aliat în regiune, un partener egal, cu care se doreşte dezvoltarea pe mai departe a relaţiilor deja existente.

"De asemenea, pe lângă priorităţile operaţionale, componenta de pregătire profesională a constituit un subiect important al discuţiilor. În acest sens, colaborarea cu FBI în domeniul formării profesionale contribuie la consolidarea capacităţii autorităţilor române de a gestiona provocări tot mai complexe, pe baza competenţelor tehnice şi a responsabilităţii comune, într-un context în care fenomenul infracţional devine din ce în ce mai sofisticat şi integrat la nivel internaţional. În acest cadru, cei doi demnitari au agreat analizarea unor posibilităţi concrete de preluare, în cadrul curriculei studenţilor Academiei de Poliţie, a unor teme şi modele de pregătire utilizate de Academia FBI de la Quantico, relevante pentru activitatea profesională ulterioară", transmite MAI.

Cei doi demnitari au apreciat nivelul foarte bun al cooperării dintre Ministerul Afacerilor Interne şi Biroul Federal de Investigaţii, reafirmând angajamentul comun pentru continuarea şi consolidarea acesteia, mai arată MAI.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aveţi dificultăţi la plata facturilor la curent şi gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰