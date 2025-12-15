A cumpărat o casă cu 260.000 €, cu vedere la mare, iar în 4 luni a rămas fără ea. Coşmar pentru un britanic

Un britanic trăieşte coșmarul oricărui proprietar: a plătit 227.000 de lire sterline (aproape 260.000 de euro) pe o casă cu patru dormitoare în satul pitoreasc Thorpeness, pe coasta Suffolk, doar pentru ca, la câteva luni după achiziție, să fie nevoit să o demoleze.

Casa, cunoscută sub numele The Chantry și situată pe North End Avenue, a fost scoasă la licitație în septembrie și achiziționată rapid cu 227.000 de lire sterline, însă autoritățile locale au declarat că s-au atins "niveluri critice de siguranță", ceea ce a făcut demolarea inevitabilă.

Buldozerele au început deja lucrările, iar consiliul monitorizează în continuare zona pentru a preveni alte pierderi. În doar patru luni, visul proprietarului de a locui într-o casă cu vedere la mare s-a năruit, devenind un morman de moloz, scrie itv.com.

Vecinii descriu situația ca fiind dureroasă. Evelyn Rumsby, care trăiește în sat din 1977, a spus că eroziunea a fost extremă în ultimele luni și că zgomotul demolărilor este greu de imaginat pentru cei care nu locuiesc aici. Jean Flick, în vârstă de 88 de ani, a asistat recent la demolarea propriei sale case de pe stâncă. "Nu poți opri marea; va câștiga într-un fel sau altul. Este păcat să vezi toate aceste clădiri frumoase dispărând, chiar dacă erau case de vacanță".

Articolul continuă după reclamă

Autorităţile au venit cu lămuriri după valul de demolări. "Am lucrat îndeaproape cu proprietarii afectați după eroziunea semnificativă recentă și, din păcate, s-au atins niveluri critice de siguranță pentru această proprietate. Demolarea este în curs, iar noi continuăm să sprijinim proprietarii.

Este o situație stresantă și solicităm respectarea intimității proprietarilor în aceste momente dificile. Este imposibil să prezicem cu exactitate când vor avea loc alte pierderi, deoarece eroziunea nu este liniară, dar monitorizăm zona constant și menținem dialogul cu proprietarii", a declarat un purtător de cuvânt al Consiliului East Suffolk.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ce alegeţi pentru masa de Crăciun? Acasă Catering Restaurant

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰