Curs BNR, 16 decembrie 2025. Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 16 decembrie 2025, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8138 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0920 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,3312 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4410 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 9,5 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 595,7096 lei.

