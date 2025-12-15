Ca să atragă mai mulţi clienţi, băncile folosesc o porţită lăsată deschisă de reglementările Băncii Naţionale. Dau credite şi permit celor cu venituri mari să se îndatoreze peste limita fixată de BNR. Atraşi de mirajul unui împrumut, unii pot ajunge în situaţia în care ratele înghit 70% din salariu, în loc de 45%, plafonul maxim.

Nouă din zece români ajung la gradul maxim de îndatorare, de 40% din venit, în cazul creditelor în lei. Doar cei care iau prima dată credit ipotecar se pot îndatora până la 45%. Cel puţin cinci bănci comerciale fac, însă, periodic, excepţii.

Cu cât salariul creşte, însă, banca poate să urce şi gradul de îndatorare: până la 70% în cazul unui salariu de cel puţin 7.000 de lei în mână. Fiecare bancă aplică propriile reguli.

Dacă o persoană care câştigă salariul mediu pe economie de 5.355 de lei se îndatorează până la 40% din venituri, plăteşte o rată lunară de puţin peste 2.100 de lei. În situaţia în care şi-ar dori un credit mai mare şi ar ajunge la un grad de îndatorare de 65%, aceeaşi rată ar creşte cu 1.700 de lei.

În octombrie, populaţia împrumutase aproape 190 de milioane de lei, în creştere faţă de anul trecut. Specialiştii recomandă prudenţă în 2026 în cazul investiţiilor imobiliare.

