Cât câștigă un îngrijitor de animale la stat, în Botoșani. Primeşte cazare gratuită şi spor de toxicitate

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor ”Popăuți” - Botoșani caută un îngrijitor de animale. Candidatul care va obţine postul va primi cazare gratuită, spor de toxicitate, iar salariul va fi stabilit în funcţie de vechime.

la 16.12.2025 , 12:26
Potrivit publicaţiei AgroInteligenţa, salariile pornesc de la 2.574 de lei net, pentru un angajat fără vechime în domeniu, şi pot ajunge până la 3.000 de lei net, pentru un angajat cu peste 20 de ani de experienţă. Pe lângă salariu, angajatul va avea cazarea şi transportul sunt asigurate, iar venitul este completat de o indemnizație pentru hrană de 347 de lei brut pe lună și un spor de toxicitate de 300 de lei pe lună.

La nivelul județului Botoșani, în perioada ianuarie - noiembrie 2025, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani anunţă că au fost integrate pe piața muncii 2.921 de persoane.

Din totalul persoanelor încadrate până la data de 30 noiembrie 2025, 1.373 au peste 45 de ani, 412 au vârste cuprinse între 35 și 45 de ani, 133 între 30 și 35 de ani, 280 între 25 și 30 de ani, iar 723 sunt tineri sub 25 de ani. De asemenea, 1.003 persoane sunt tineri NEETs.

În ceea ce privește distribuția pe gen, 1.282 sunt femei, iar 1.639 sunt bărbați, reprezentând 43,89%, respectiv 56,11% din totalul persoanelor încadrate. Din punct de vedere al rezidenței, 1.344 provin din mediul urban, iar 1.577 din mediul rural.

Nivelul de pregătire al persoanelor angajate arată că cele mai multe au studii liceale (1.077), urmate de studii profesionale (741), gimnaziale (706), superioare (248) și postliceale (70). Totodată, 753 de persoane încadrate prin intermediul AJOFM Botoșani fac parte din categoria celor greu și foarte greu ocupabile.

