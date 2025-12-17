Directorul morgii Facultăţii de Medicină Harvard, condamnat pentru trafic de organe. Era ajutat de soţia sa

Fostul director al morgii de la Facultatea de Medicină Harvard, din cadrul prestigioasei universități americane, a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru trafic de organe și resturi umane. Anunțul a fost făcut marți de Departamentul de Justiție al SUA, scrie AFP, citată de Agerpres.

Cedric Lodge, 58 de ani, şi soţia sa Denise Lodge, 65 de ani, condamnată la rândul său la un an şi jumătate de închisoare pentru că a facilitat vânzarea de organe furate, au fost arestaţi în mai 2023.

Cedric Lodge, director până în mai 2023 al morgii de la Harvard Medical School, era acuzat că făcuse parte din 2018 până în 2022 dintr-o "reţea naţională de indivizi care cumpărau şi vindeau resturi umane furate de la Harvard şi dintr-o morgă din Arkansas", potrivit justiţiei federale.

Directorul morgii fura urgane şi alte părţi de cadavre, înainte de incinerare

Articolul continuă după reclamă

Directorul morgii de la prestigioasa universitate, una dintre cele mai vechi din SUA, situată în apropiere de Boston, "fura organe şi alte părţi de cadavre date ştiinţei pentru cercetare şi educaţie medicală, înainte de incinerarea lor".

Cedric Lodge "a prelevat resturi umane, în special organe, creiere, piele, mâini, feţe, capete disecate şi alte părţi de la cadavre date în scop de cercetare şi studiu", a precizat Departamentul de Justiţie în comunicatul său.

Bărbatul ar fi vândut resturi umane alături de soţia sa

El preleva aceste resturi "fără ştirea angajatorului său, a donatorului şi familiei sale" şi le transporta la domiciliul său din New Hampshire.

"După ce a vândut resturi umane împreună cu soţia sa Denise Lodge, ei le expediau cumpărătorilor în alte state sau cumpărătorul intra direct în posesia lor şi le transporta el însuşi", a detaliat departamentul, subliniind că resturile umane erau "revândute cu profit".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aveţi dificultăţi la plata facturilor la curent şi gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰