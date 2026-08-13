Preţul unui bitcoin astăzi, joi 13 august 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, joi, 13 august 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la 63.382 dolari sau 54.914 euro, deşi în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 64.345 dolari sau 55.749 euro.

Nivelul atins la momentul actual este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 64.290 dolari sau 55.590 euro.