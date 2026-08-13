Sunt deja câteva ore de când pirotehnişti, poliţişti, ofiţeri SRI, specialişti de la Garda de Coastă intervin pe plaja din Costineşti. În urmă cu scurt timp au ajuns acolo şi scafandri. Totul după ce un apel la 112 a anunţat de dimineaţă că în mare, în apropierea stabilopozilor pluteşte ceea ce pare a fi un fragment de dronă. Zona a fost imediat evacuată, la două ore după primul apel, autorităţile au confirmat suspiciunea: în mare pluteşte o bucată de dronă.

"Ia, uitaţi cât de bine se vede la mine! Ia, uite cât de bine se vede aici, la mine, mă! Care vreţi să vedeţi clar, clar!

O vezi?" "Da, mă! Dronă e!", spun martorii.

Primii care au observat bucată de dronă plutind în mare au fost turiştii. Era foarte aproape de stabilopozi.

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"Mai are un pic şi se atinge, nu?!" "Dar e răsturnată? Nu-mi dau seama! Are aripile strânse!". "Să nu se lovească de dig, dacă o avea ceva încărcătură explozivă!", mai spun martorii.

Au filmat-o din toate unghiurile şi abia apoi şi-au dat seama de... potenţialul pericol. La un moment dat, cineva a sunat la 112.

Rupte din... scenarii de film au fost apoi şi reacţiile.

Scenarii rupte din film

"Se vedea ceva și nevasta-mea zice să nu fie vreun rechin ceva, ştiti?" "Zic nu are mă, cum să fie!" Dar nevastă-mea de colo să nu fie cineva mort sau...după aia s-a retras încoace". "I-am spus soțului mi se pare că se vede ceva plutind pe apă. Zici că sunt nişte picioare de om, aşa, ba e rechin, ceva e în neregulă!", mai spun martorii.

În schimb autorităţile nu au luat deloc în glumă incidentul. Turiştii au fost imediat evacuaţi

În doar 5 minute totţi oamenii aflati pe plajă au fost evacuati pe o distanta de aproximativ 500 de metri la fata locului sunt polițiști, jandarmi pompieri dar și echipaje ale SRI care analizează obiectul descoperit în apa

"Suntem aici, securizăm zona, dăm oamenii afară de pe plajă pentru că este destul de periculos. Drona este deja lângă dig, este băgată acolo, este foarte periculos", a declarat Laurian Corcheș, salvamar.

Reacţiile oamenilor? "Ne-a stricat concediul! Avem și noi un concediu de o săptămână și ne-a stricat tot concediul! E frumos?" "Trist. Ca doar ce am ajuns la plajă".

Alţii, dimpotrivă. Erau încântaţi. De filmările făcute cu telefonul.

Drona a fost scoasă la mal de scafandri. Din fericire, nu avea explozibil și va fi ridicată de Garda de Coastă.