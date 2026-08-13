Două femei din Bologna au găsit 86.000 de euro în numerar într-un dulap abandonat pe stradă. Suma a fost predată Primăriei, dar este acum revendicată și de un moștenitor al mobilierului, potrivit presei italiene.

Două italience au găsit 86.000 de euro într-un dulap aruncat pe stradă. Ce s-a întâmplat cu banii - Profimedia / imagine ilustrativă

Povestea a fost relatată inițial de ziarul italian "Resto del Carlino", citat de Medifax. Cele două femei au dat peste un dulap lăsat pe stradă în Bologna. În interiorul mobilierului au găsit suma de 86.000 de euro în numerar. Suma a reprezentat o surpriză considerabilă pentru cele două.

În loc să păstreze banii, ele s-au adresat biroului de obiecte pierdute al Primăriei. La zece zile de la descoperire, a fost depusă și o plângere la carabinieri. Astfel a fost formalizat cazul și au început verificările privind originea sumei.

Primăria a preluat banii în custodie

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Cei 86.000 de euro au fost preluați în custodie de Primăria din Bologna. Instituția a publicat pe avizierul oficial anunțul despre această descoperire.

A început astfel procedura prevăzută pentru bunurile găsite fără proprietar. Legea permite Primăriei să păstreze banii timp de un an. În acest interval, proprietarul de drept trebuie să demonstreze că are dreptul asupra sumei.

Două cereri pentru aceiași bani

Situația s-a complicat între timp. Suma este revendicată atât de cele două femei care au găsit banii, cât și de moștenitorul mobilierului. Primăria a deschis o anchetă preliminară pentru a stabili cui aparține suma. Autoritățile vor trebui să clarifice originea banilor găsiți în dulapul abandonat.

Ancheta trebuie să stabilească și cine are efectiv dreptul la sumă. Cazul s-a transformat dintr-o descoperire neobișnuită într-un dosar administrativ și juridic complex.