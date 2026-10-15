Preţul unui bitcoin astăzi, joi 15 octombrie 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, joi, 15 octombrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 386.444 lei sau 72.531 euro, după ce în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 398.992 lei sau 74.886 euro.

Nivelul atins la momentul actual este inclusiv sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 388.846 lei sau 72.996 euro.