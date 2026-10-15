O fetiţă de numai şapte ani a ajuns în stare de şoc la spital, după ce un individ băut a furat maşina în care micuţa îşi aștepta tatăl. Bărbatul s-a urcat la volan şi a pornit într-o cursă haotică, fără să ţină cont de pericolul la care o expune pe copilă.

Coșmarul fetiței de șapte ani din olt este departe de a se fi încheiat. Totul s-a întâmplat după ce un bărbat în vârstă de 59 de ani care se întorcea de la barul din sat a furat mașina lăsată cu motorul pornit și fără să observe că pe bancheta din spate se afla copila.

Tatăl acesta a intrat pentru scurt timp în curte, iar la un moment dat bărbatul a pierdut controlul asupra volanului și s-a izbit violent de un cap de pod.

Fetița a fost rănită și transportată la spital în stare de șoc. Martorii povestesc că fetița era atât de speriată încât le-a cerut oamenilor din jur să nu o mai lasă niciodată singură. Bărbatul i-ar fi spus polițiștilor că a confundat mașina cu cea fiului său.

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Mai mult, acesta consumase alcool și nici măcar nu deținea permis de conducere. Bărbatul a fost arestat preventiv, iar dincolo de accident și de ancheta penală, familia se teme acum de urmările psihologice.

Părinții iau în calcul inclusiv consilierea de specialitate în speranța ca fetița să depășească șocul prin care a trecut.