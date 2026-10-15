Luca Niculescu, aşteptat să depună în Parlament programul de guvernare şi lista viitorilor miniştri

Premierul desemnat, Luca Niculescu, ar urma să depună joi, la Parlament, programul de guvernare şi lista cu membrii viitorului Guvern.

Partidul Social Democrat a decis, miercuri seara, intrarea la guvernare.

PSD propune în viitorul Guvern 11 miniştri

"Consiliul Politic al PSD a analizat astăzi situaţia critică în care a ajuns România în ultimele luni şi soluţiile pe care ni le-a propus prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu, prin programul de guvernare. Am plecat de la un adevăr pe care toate partidele parlamentare responsabile l-au susţinut în aceste zile, şi anume salvarea economiei trebuie să primeze în faţa politicii. De aceea, România are nevoie urgent de un guvern funcţional. România are urgenţe economice vitale, de la asigurarea banilor în sănătate până la plata pensiilor şi a salariilor. Prelungirea crizei politice este calea sigură către un faliment naţional. Analizele Băncii Naţionale a României şi ale instituţiilor financiare internaţionale arată că România s-ar îndrepta cu viteza luminii spre prăpastie. Menţinerea Guvernului demis şi interimar Bolojan ar avea o notă de plată care ar îngenunchea şi ultima parte funcţională din economie", a declarat liderul social-democraţilor, Sorin Grindeanu, la sediul central al PSD.

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El a adăugat că, fără schimbarea direcţiei, "vom asista la reducerea activităţii economice în România", la creşterea cheltuielilor cu dobânzile şi deprecierea cursului.

"Suntem, în prezent, în imposibilitatea efectuării, aşa cum bine ştiţi, a rectificării bugetare şi a construcţiei bugetului pentru 2027 şi avem, de asemenea, întârzieri în absorbţia fondurilor europene. Aceasta este realitatea din datele pe care le avem noi astăzi şi de la aceste adevăruri dure plecăm. Totul în timp ce alţii fug de dezastrul pe care l-au produs. În aceste condiţii, PSD a luat decizia de a fi parte a soluţiei pentru ieşirea din acest blocaj naţional. Consiliul Politic Naţional a dat undă verde intrării PSD la guvernare, deoarece priorităţile solicitate de PSD se regăsesc în programul de guvernare al viitorului Cabinet Niculescu", a afirmat Sorin Grindeanu.

PSD propune în viitorul Guvern, condus de premierul desemnat Luca Niculescu, 11 miniştri.

Lista miniştrilor din guvernul Luca Niculescu

vicepremier şi ministru al Afacerilor Interne - Marian Neacşu

ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Florin Barbu

ministru al Sănătăţii - Alexandru Rogobete

ministru al Muncii - Florin Manole

ministru al Economiei - Daniel Zamfir

ministru al Justiţiei - Radu Marinescu

ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei - Alexandru Stoica

ministru al Transporturilor şi Infrastructurii - Ştefan Ovidiu Popa

ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor - Natalia Intotero

ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene - Mihai Ghigiu

ministru al Apărării Naţionale - Ştefan Radu Oprea

Premierul desemnat este aşteptat să anunţe joi componenţa întregului Cabinet de miniştri, inclusiv propunerile pentru celelalte portofolii rămase: Finanţe, Afaceri Externe, Educaţie, Cultură.